Vier mensen gered uit brandend huis in Neder-Over-Heembeek

Rond iets voor twee in de nacht van woensdag op donderdag liep er een oproep binnen over een brand in de Ankerstraat in Neder-Over-Heembeek. "De brandweer is ter plaatse gegaan en stelde vast dat er rookontwikkeling was in een huis van twee verdiepingen, dat officieel onbewoond is", verklaart Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Toch waren er vier mensen, waarschijnlijk krakers, aanwezig op de tweede verdieping van het huis. Ze waren ingesloten door de rook, maar konden geëvacueerd worden.

"De mensen werden onmiddellijk verzorgd door de medische teams ter plaatse en zijn overgebracht naar nabijgelegen ziekenhuizen. Hun toestand is niet kritiek", aldus Derieuw. De politie kwam ook ter plaatse en stelde een veiligheidsperimeter in om de werkzaamheden van de hulpdiensten te vergemakkelijken. De bewoners van een nabijgelegen rust –en verzorgingstehuis waren nooit in gevaar. De brand, die op de benedenverdieping ontstond, was snel onder controle. De oorzaak van de brand moet nog vastgesteld worden.