VOKA: "Forse omzetdalingen én duurdere handel na 100 dagen brexit"

Een enquête bij 150 Vlaamse bedrijven die veel zaken doen over de plas, dat is de basis voor de conclusie van ondernemersorganisatie VOKA. En die is duidelijk: "Er zijn forse omzetdalingen, van bijna 6 procent. Bovendien is handel drijven met het Verenigd Koninkrijk 5 procent duurder geworden. Is het een drama? Neen, het ligt in de lijn van de verwachtingen die we hadden bij een zachte brexit, maar ik vrees wel dat het de komende maanden alleen maar erger zal worden", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder bij VOKA.

Hoe is alles te verklaren? "De omzet die daalt, dat is het gevolg van een sterk verminderde vraag in het VK. Een duurdere handel komt door extra regeltjes én douaneformaliteiten én extra invoerheffingen. Zoals de Britten hadden voorspeld. Als een product 5 procent duurder is geworden, belemmert dat natuurlijk de export."