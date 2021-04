Waarom is het trappistenbier Orval zo moeilijk te vinden in de winkel? "Monniken focussen zich op bidden"

Een trappistenbier

Maar waarom is Orval zo moeilijk te vinden in de supermarkt of drankenhandel? "Orval is een trappistenbier, dat wil zeggen dat winst niet het hoofddoel is bij de productie“, legt biersommelier Sofie Vanrafelghem uit. "De monniken willen enkel voldoende opbrengst om hun gemeenschap en abdij te onderhouden. Als er winst zou zijn dan wordt dat meteen gedoneerd aan goede doelen.”

"Doordat de monniken zich focussen op het bidden is er niet zo’n grote productie van het bier en kunnen er tekorten zijn." Wat nog opvallend is aan het trappistenbier is dat het gebrouwen wordt door een vrouw. “De brouwmeester is Anne-Françoise Pypaert, zij is wereldwijd de enige vrouwelijke brouwmeester in een trappistenbrouwerij", zegt Vanrafelghem.

Alternatief?

Er is dus maar een beperkte productie van Orval en de monnikken zijn niet van plan om meer bier te brouwen. Kunnen liefhebbers dan overschakelen op een gelijkwaardig alternatief? "Orval is een uniek bier dus het is moeilijk om daarvoor een vervanger te vinden. Maar wie houdt van een meer complex bier met een zuurtje, kan zeker eens een Straffe Hendrik Wild proberen." Volgens Vanrafelghem is het zeker niet hetzelfde, maar het is ook bier met wilde gist.