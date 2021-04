Waarom ons land nu wel AstraZeneca deels stopzet: "Verstoort campagne niet en je kan risico's spreiden"

Een maand geleden was al een aantal landen helemaal of gedeeltelijk gestopt met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. Ook toen waren er al gevallen bekend van bloedklonters. Ons land was een van de weinige die AstraZeneca bleven toedienen. Wat is er dan nu veranderd?



"Als we toen hadden beslist om het vaccin niet meer te gebruiken, hadden we de campagne overhoop moeten halen. Gelukkig hebben we dat toen niet gedaan, want dat had zeker levens gekost", legt minister Frank Vandenbroucke uit (Vooruit). "Dat was toen een logische beslissing."



"Maar als je de keuze hebt tussen vaccins, zoals nu, moet je kijken welk vaccin je het best aan wie geeft. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is: als je de keuze hebt en het verstoort de campagne niet, gebruik dan AstraZeneca voor oudere mensen en gebruik de andere vaccins voor jonge mensen. Zo is het risico verdeeld."



Beluister hier het interview met minister Frank Vandenbroucke in "De ochtend" op Radio 1 (en lees verder onder de audio):