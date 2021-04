West-Vlaming is beste patissier van Nederland: “Drie maand aan deze  taart gewerkt”

Hij treedt nu in de voetsporen van Jurgen Willems, die zich in 2008 kroonde tot beste patissier van Nederland, maar later op jonge leeftijd overleed aan kanker. Willems was geen onbekende voor Vandekerkhove. “Meer zelfs, hij was een goeie vriend van mij. Mooi dat ik nu in zijn voetsporen kan treden.”

Dat een Belg deze wedstrijd weet te winnen, blijft uitzonderlijk, vindt de West-Vlaamse patissier. “Nederland is heel sterk in zulke zaken. België stond vroeger altijd in de top 3 op de WK’s, maar verdween dan van het toneel. De Nederlanders hadden dat sindsdien wat overgenomen.”