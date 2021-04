BEKIJK: 60 jaar geleden begon de bemande ruimtevaart met 108 minuten durende vlucht van Joeri Gagarin

Op 12 april 1961 klonk een merkwaardig geluid uit de luidsprekers van radio en televisie: de Sovjet-Unie had een mens in een baan rond de ruimte gebracht. Gagarin was even na 7 uur Belgische tijd vertrokken in een Vostok-raket. Hij was al halfweg zijn reis, ergens boven het puntje van Zuid-Amerika toen het nieuws bekend werd gemaakt.