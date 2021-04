66 Antwerp-supporters voor de rechter voor "free fights": gevechten tussen voetbalhooligans

De zaak kwam aan het licht toen Antwerp-hooligans een bus met Beerschot-supporters aanvielen in Mortsel, in de zomer van 2017. Tijdens het onderzoek dat daarop volgde, ontdekte de politie op de gsm's van de hooligans allerlei filmpjes en foto's van georganiseerde vechtpartijen, zogenaamde "free fights". Daaruit bleek dat leden van de harde supporterskern van R. Antwerp FC in het geheim afspraken met rivaliserende hooligans om op afgelegen plaatsen te vechten. Bij die gevechten neemt in principe een gelijk aantal hooligans het tegen elkaar op tijdens een vooraf afgesproken tijdsduur.



De foto's hieronder zijn door de deelnemers zelf onherkenbaar gemaakt. De tekst gaat daaronder verder.