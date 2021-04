900 ouderen vergeten in vaccinatiecentrum RupeLaar: "Ik wil mijn kleinkinderen kunnen terugzien

Er was even wat verwarring bij de vaccinaties in de Rupelstreek, want bij het vaccinatiecentrum RupeLaar in Niel waren ze een deel van de oproepingsbrieven vergeten rond te sturen. Mensen geboren in de jaren 1944 en 1945 hebben niet allemaal een oproepingsbrief gekregen, schrijft Het Laatste Nieuws. Luc Martin uit Rumst (77) is het wachten beu: "Ik ben een zwaar risicopatiënt en heb me een jaar lang afgezonderd. Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen terugzien", zegt hij op Radio 2 Antwerpen.