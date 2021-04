"Blinding lights" van The Weeknd langst genoteerde oorwurm in de hitlijst Ultratop

Zijn laatste album is "After hours" (2020) met de grote hit "Blinding Lights". Andere bekende nummers zijn "Starboy", "Can't feel my face", "Earned it", "The hills" en "Heartless". Intussen won hij al drie Grammy Awards en twee MTV Video Music Awards. Time Magazine heeft hem in 2020 uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke personen.

Normaal zou The Weeknd nu op tournee zijn: de shows in het Sportpaleis zijn uitgesteld naar september 2022. In de pauze van de Amerikaanse Superbowl in februari bracht hij een show die naar verluidt 7 miljoen dollar kostte.

Luister en kijk hier naar het nummer "Blinding lights" van The Weeknd: