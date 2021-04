Uit eigen ambassade gezette ambassadeur van Myanmar krijgt bescherming in Verenigd Koninkrijk

In de ambassade werkt blijkbaar personeel dat de militaire machthebbers wel steunt. Volgens diplomatieke bronnen zou de vice-ambassadeur het commando in de ambassade overgenomen hebben. Kyaw Zwar Minn sprak van een "coup midden in Londen". Gisteren lieten de Myanmarese autoriteiten de Britse overheid formeel weten dat het mandaat van de ambassadeur is afgelopen.

De Britse overheid biedt de buitengesloten ambassadeur nu bescherming aan. "Ik prijs zijn moed en patriottisme. We zullen hem ondersteunen om zijn veiligheid in het Verenigd Koninkrijk te verzekeren", liet de Britse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Nigel Adams weten na een ontmoeting met de ambassadeur. "Vanwege de intimidatie tegenover Minn, willen we verzekeren dat hij in veiligheid in het VK kan leven terwijl hij beslist wat hij in de toekomst zal doen."