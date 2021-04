Muziek, mode én film: Angèle is hot in Frankrijk, ze krijgt rol van knapste personage in nieuw "Asterix en Obelix"-film

Nu mag ze daar een rol in de nieuwe "Asterix en Obelix"-film "The Middle Kingdom" aan toevoegen. In een vorige film uit de populaire reeks speelde het Franse model Laetitia Casta nog de rol van Falbala. Falbala staat bekend als het knapste personage uit de "Asterix en Obelix"-strips. In de Nederlandstalige strips heet ze Walhalla.

Angèle is duidelijk hot in Frankrijk. Hoe komt dat? Muziekkenner Jan Delvaux omschreef haar eerder al als een hedendaagse Vanessa Paradis, Lio of Françoise Hardy. "De Fransen hebben al een tijdje geen jong talent van dat kaliber meer gekend. Angèle vult dat gat in de markt. Wat ze brengt is perfect op maat van wat de Fransen graag zien en horen."