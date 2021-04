Antwerpse musea volgeboekt tijdens eerste week paasvakantie: "Sommigen proberen zelfs ter plaatse nog binnen te geraken"

Tijdens de eerste week van de paasvakantie was het heel druk in de Antwerpse musea. "Het is sowieso wel drukker in onze musea tijdens de paasvakantie, maar door het slechte weer van de afgelopen dagen is een museumbezoek extra aantrekkelijk", zegt Ait Daoud. "Zeker ook omdat de mensen weinig andere dingen kunnen doen in deze tijden."