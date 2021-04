Wie ingepland staat met AstraZeneca-vaccin en jonger is dan 56 jaar, kan vaccin op aanvraag toch krijgen

"Het is een levensreddend vaccin", benadrukt Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) in "De ochtend". "Er sterven in ons land wekelijks nog 170 mensen aan het coronavirus. En de bijwerking is zeer zeldzaam en komt maximaal voor in 1 op de 100.000 gevallen, wellicht nog minder." Het EMA is van mening dat de voordelen nog altijd opwegen tegen de nadelen, maar heeft voorlopig enkel een advies uitgebracht voor alle leeftijden.