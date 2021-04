Paracommando's oefenen op het vliegveld van Moorsele: "Als ze allemaal zonder letsels uit de oefening komen, is het geslaagd"

Sergeant Jens Boelen coördineert de oefening: "Er zitten vandaag 11 personen in en 2 pakketjes met materiaal. Die gaan we per 2 droppen. Wanneer is de oefening geslaagd? Als iedereen veilig op de grond geraakt, zonder er verwondingen of letsels aan over te houden, dan vind ik het geslaagd."

Gisteren oefenden de militairen ook al op het vliegveld van Moorsele. Toen sprongen 17 parachutisten uit de C-130.