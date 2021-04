Voormalige brouwerij in Molenbeek wordt nieuwe school: "Historische bottelarij moet bewaard blijven"

De oude brouwerij Vandenheuvel staat intussen al meer dan 20 jaar leeg. Maar daar komt nu verandering in. Want de gebouwen zullen ingenomen worden door de eerste Nederlandstalige Jezuïetencollege in Brussel. Leerlingen van het middelbaar zullen er kunnen kiezen voor een ASO-, TSO- of BSO-opleiding. "Sinds de jaren 70 is het eigenlijk geen brouwerij meer, maar is het een wijnhandel geworden", zegt directeur Eddy Van de Velde. "Je vindt er dus nog altijd de voormalige bottelarij. Dat is een historisch pand en moet bewaard blijven in de nieuwe school. Het wordt dus een project van renovatie én nieuwbouw."