Brugse koetsiers al half jaar werkloos: extra coronakilo's voor paarden en koetsiers

Al een half jaar rijden er geen toeristenkoetsen met paarden meer rond door het historische centrum van Brugge. Zowat de helft van de vaste koetsiers heeft een andere job gezocht en gevonden. Uitrijden kan voorlopig toch niet door de coronamaatregelen, maar zou volgens de Brugse koetsiers ook weinig zin hebben zolang de horeca gesloten is en er geen buitenlandse toeristen zijn. Intussen zijn de paarden op dieet, want ook zij hebben intussen last van ettelijke coronakilo’s.