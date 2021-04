Brussel begint nu al met vaccinatie risicopatiënten, in Vlaanderen is het nog wachten tot eind april: vanwaar het verschil in snelheid? 

In Brussel is de vaccinatie bij risicopatiënten dinsdag al van start gegaan. In Vlaanderen zullen de eerste prikjes bij risicopatiënten vermoedelijk pas eind deze maand gezet worden. Vanwaar het verschil in snelheden? "Onze bevolking is iets jonger, en de vaccinatiebereidheid ligt lager", verklaart Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie.