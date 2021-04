Caraïbische eiland Saint-Vincent zet zich schrap voor spectaculaire vulkaanuitbarsting

Bij de evacuatieoperatie worden ook cruiseschepen ingezet. Die moeten geëvacueerde inwoners naar omliggende eilanden als Saint Lucia, Grenada, Barbados en Antigua brengen.

La Soufrière is de enige actieve vulkaan op Saint Vincent. Sinds 1718 is ze maar vijf keer uitgebarsten, zegt het seismische onderzoekscentrum van de Universiteit van West-Indië (UWI) in Trinidad en Tobago. In dezelfde periode waren er verschillende erupties met vernietigende pyroclastische stromen. Bij een uitbarsting in 1902 kwamen ongeveer 1.500 personen om het leven.

De laatste grote uitbarsting dateert van 1979. Toen vielen er geen slachtoffers omdat de omwonende op tijd konden ontkomen.

Vulkanologen hielden La Soufrière al sinds eind vorig jaar in de gaten omdat de lava omdat de lavakoepel die de mond van de vulkaan blokkeerde enorm was gegroeid, wat erop wijst dat er een uitbarsting zit aan te komen. De laatste dagen was er ongewoon veel seismische activiteit waargenomen.