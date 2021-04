Rock Ternat zamelt op één week 20.000 euro in via crowdfunding: "Supertrots en overrompeld"

De 20.000 euro belandt in een pot. "Een groot deel ervan zal gaan naar veiligheid en corona, maar we willen natuurlijk ook investeren in het vip-gevoel dat we alle bezoekers willen geven", legt Van Gestel uit. "Er zal ook nog een deel naar acties gaan om ons festival op een duurzame manier te organiseren. En we willen natuurlijk ook nog iets teruggeven aan Ternat via goede doelen. Bijvoorbeeld door te investeren in de gemeente en dan met name in jeugdwerking.”