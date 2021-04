"Die onbeschofte, platvloerse humor van Al Bundy in "Married… with children". Ik kreeg er een kick van"

Elf seizoenen later met wereldwijd succes kwam er een einde aan de sitcom. O’Neill werd er op een vreemde manier van op de hoogte gebracht: "Ik was op visite in Youngstown, waar ik opgroeide, en toen ik ’s morgens vertrok uit een B&B, op een mooie lentedag, parkeerde een pas getrouwd koppel daar zijn wagen. Bruid en bruidegom hadden nog hun trouwkleren aan. Ze zagen mij en reageerden van: "Oh nee! Dat is die van "Married… with children". Toch jammer nu, is het niet?" Ze zagen dan mijn verbaasde blik. "Oei, hij weet het nog niet. Nochtans hebben ze het op de radio gezegd. De serie wordt opgedoekt!" Ik heb hen gezegd: "Och, ik verneem zo’n nieuws liever van jullie." En ik heb hen daarna met een fles champagne getrakteerd. De tv-zender heeft me pas 6 weken later ingelicht." (The Ellen Show, maart 2020)

De rol van Al Bundy leverde O’Neill alvast 2 Golden Globe-nominaties op. In 2009 wist hij bovendien een van de hoofdrollen weg te kapen in "Modern family", ook 11 seizoenen lang. O’Neill: "Vergeleken met "Modern family" was "Married… with children" veel ruwer, veel extremer, op het randje van een 'cartoon'. Bovendien zou Al er nooit in slagen om uit zijn huwelijk te raken: dat was een soort straf voor het leven!" (Capital & Main, november 2014)

Die Al werd dus onvergetelijk dankzij Ed O’Neill, die maandag 75 kaarsjes mag uitblazen: