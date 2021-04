Drie ongevallen in staart van file op E313: 1 met dodelijke afloop

Niet veel later is er een soortgelijk ongeval gebeurd op de E313 ter hoogte van Geel-West, ook in de richting van Antwerpen. Een terreinwagen botste er op een vrachtwagen in de staart van de file naar aanleiding van de wegenwerken iets verderop. De bestuurder van de auto raakte gelukkig slechts heel lichtgewond, maar de schade aan zijn auto is groot.

Door het ongeval zijn de rechterrijstrook en de pechstrook versperd. De auto wordt getakeld. De brandweer moet nadien nog de rijbaan proper maken. Er ligt olie op de rijbaan die door voorbijrijdende auto's is verspreid.

