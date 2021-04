Dood van een jonge das leidt tot bitse discussie tussen het Natuurhulpcentrum en jagersvereniging

De das werd eerder deze week zwaar toegetakeld teruggevonden in een veld in Alken. Wandelaars konden een man fotograferen die met een stok in de hand bij de das stond.

Volgens Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum spreken de feiten en de foto voor zich. Ook uit de autopsie zou volgens hem blijken dat het dier meerdere zware slagen kreeg van boven af.

"Er was wellicht al iets aan de hand met de das anders had de jager hem niet kunnen krijgen maar hij had het dier niet moeten slaan maar naar ons of een dierenarts bellen." Voor Janssen is het niet de eerste keer dat een jager over de schreef gaat en volgens hem grijpt de jagersvereniging niet in.

Sil Janssen plaatste dit filmpje vandaag op social media. Hij spreekt de jagers streng toe, met de dode das voor zich op tafel.