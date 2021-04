Drijfvuilvangers vissen zwerfvuil uit het water in Zoutleeuw: "Gooi niets in de Kleine Gete"

Het zijn vooral blikjes en flesjes die door de twee drijfvuilvangers tegengehouden worden. Zwerfvuil zie je vaak langs de kant van de weg, maar ook zwerfvuil op het water mogen we niet onderschatten, vindt de schepen van Afvalbeleid in Zoutleeuw, Roger Mertens (CD&V). "De twee drijfvuilvangers worden wekelijks nagekeken en het vuil wordt opgeruimd."

"We hebben een systeem van trappen ontwikkeld, zodat de mensen die het zwerfvuil opruimen, ook gemakkelijk naar de site kunnen stappen", gaat Mertens verder. "Met dit project willen we extra aandacht vragen voor de blauwe ader in onze stad, de Kleine Gete, en mensen oproepen om er geen vuil in te gooien."