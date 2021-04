Eerste paardencrematorium van Vlaanderen open in Zellik

Eigenaar van het eerste paardencrematorium Incerna Erwin Thielemans vertelde vanmorgen op Radio 2 Vlaams-Brabant dat de vraag erg groot is, naar een plaats om paarden te cremeren. "Hier in de streek rond Brussel zijn veel maneges en paardenliefhebbers die vragen naar crematies. De weg lag dus duidelijk open. Het paard brengen is al meteen een eerste drempel, maar daar zijn we op voorzien. We hebben daarvoor een speciale aanhangwagen laten bouwen. Dat was eigenlijk de grootste moeilijkheid. Ik heb gekeken hoe ze dat in het buitenland doen, maar een ideale manier bestaat er niet. Het is nu eenmaal een groot dier, dat is niet handig."