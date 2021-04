Fiets gestolen? Registreer hem op Bikebank.be, de databank van gestolen fietsen

Fietsendiefstal is een grote plaag. Maar het is ook een misdaad waar weinig gevolg aan wordt gegeven. Johan Quataert vindt dat niet kunnen. Hij richtte de website 'bikebank.be' op. Daarop kan je je fiets registreren zodat je die opnieuw kan terugvinden als die gestolen wordt.

Registreer je fiets

Bikebank.be is een initiatief van Johan Quataert. Quataert is een gepensioneerd politieagent die zich ergert aan de enorme hoeveelheid fietsendiefstallen. "

Op bikebank kan je jouw fiets en die van je gezinsleden gratis registreren. Ook bedrijven kunnen fietsen van hun werknemers registreren. Quataert vertelt hoe het werkt: "de bikebank is een website waarop je gratis een account aanmaakt en waar je alle kenmerken van je fiets kan achterlaten. Het gaat dan over het framenummer, het model, het merk, maar ook foto's. Als je fiets gestolen is, kan je die ook aanvinken als 'gestolen'."

Quataert hamert erop dat die gegevens zo volledig mogelijk moeten zijn. "Mensen kennen vaak de kleur van hun fiets maar het is belangrijk om zoveel mogelijk kenmerken door te geven. Je kan ook de factuur op je account opladen, als je die hebt."

Als je wil, kan je ook een label bestellen bij bikebank. "het zijn stickers met een QR-code. Die kan je op de website kopen en op je fiets kleven. Als iemand je fiets vindt op een verloren plek, kan die de sticker scannen om te kijken aan wie die toebehoort. Ook de politie kan dat."

Politie rapporteert gestolen fietsen

De politie en gemeentepersoneel zetten op hun beurt gevonden of gestolen fietsen in de databank. "Als jouw fiets gestolen is en de politie vindt die terug, dan kan je terugvinden door te zoeken in de databank", aldus Quataert. Ook gewone burgers die een fiets vinden, kunnen fietsen aangeven in de databank. "Als het jouw fiets

Op dit moment staan er 8.300 fietsen op bikebank. "Er kunnen uiteraard nog veel meer fietsen bijkomen. Het initiatief is nog niet heel bekend."

Sinds het najaar van 2020 is de databank samengesmolten met het Antwerpse platform 'gevondenfiets.be'. Ook de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest ondersteunen de dienstverlening rond de registratie en de verwerking van verloren en gevonden fietsen.

Deel je adresgegevens niet op Strava

Luisteraar Frederik Grymonpré waarschuwt De Inspecteur voor fietsendieven op Strava. Strava is de populaire app waarbij je je routes en prestaties kan tracken en delen met je vrienden. "Veel gebruikers starten hun Strava-rit waar hun fiets staat opgeborgen. Vaak staan er ook nog eens foto's bij van die fiets. En als je profiel openbaar is, dan zien dieven waar die chique fiets staat", zo vertelt Frederik.

Quataert kent het probleem. "Dat is inderdaad een veelvoorkomende fout. Mensen zetten foto's van hun dure fiets op een openbaar profiel. Dieven zien gewoon waar je woont. Zeker fietsendiefbendes gaan op die manier te werk."

Zet je profiel dus alleen zichtbaar voor je vrienden. En stel desnoods een andere locatie als vertrekpunt in. Je kan een perimeter instellen rond je woning van bijvoorbeeld 500 meter. Dan kan niemand de exacte locatie van je fiets vinden.

Lange wachttijden voor nieuwe fietsen en onderdelen

Als je een nieuwe fiets wil kopen, zijn er tegenwoordig vaak lange wachttijden.

De Inspecteur krijgt verschillende verhalen van luisteraars die extreem moeten wachten op een nieuwe fiets of een onderdeel. Bert Damman bestelde in januari een nieuwe fiets. "De Beloofde levertijd was 3 weken... ik wacht nog altijd." Chris van den Driessche wachtte 9 maanden op de vervanging van een kapot onderdeel.

Dat is nog weinig in vergelijking met de wachttijd van Anthony Deweirdt en Lies Bulckens. Lies informeerde in januari in een winkel van Trek voor een gravelbike instapmodel. Die kan geleverd worden in... juni 2022! Anthony moet wachten tot augustus 2022 op zijn favoriete model mountainbike. "Ik heb uiteindelijk een model gekocht dat gewoon op stock is."