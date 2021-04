Gemeente Wemmel plant voorzichtig jaarmarkt en viering nationale feestdag: "Inwoners perspectief geven"

Ook de zeepkistenrace zal dit jaar nog niet kunnen plaatsvinden, maar burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) wil de inwoners toch wat perspectief bieden: "We willen toch de 21-juli viering mits de nodige maatregelen organiseren. Dat is een jaarlijkse traditie in Wemmel en dan brengen we de inwoners samen voor een aperitief. En de derde week van augustus is er de jaarmarkt. Wij doen die op maandag, maar dinsdag is er in een naburige gemeente ook een jaarmarkt, en in september zijn er ook nog enkele jaarmarkten in de buurt. We zijn dus met vijf besturen, en we kijken of we die in augustus en september kunnen laten doorgaan."