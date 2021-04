Geweld in Noord-Ierland neemt toe: opnieuw rellen in Belfast

Bij het geweld van de voorbije dagen zijn al 55 politieagenten gewond geraakt. De Noord-Ierse regering en de Britse regering hebben opgeroepen tot kalmt. De Britse premier Boris Johnson heeft zijn minister voor Noord-Ierland naar Belfast gestuurd voor gesprekken. Noord-Ierland is altijd een kopzorg geweest in de onderhandelingen over de brexit. De Britse regering wou niet raken aan het Goed Vrijdagakkoord uit 1989, dat bepaalde dat er geen harde grens zou komen tussen Noord-Ierland en Ierland en dat Noord-Ierland in de Europese eenheidsmarkt zou blijven. Maar de alternatieve oplossing, controles tussen Noord-Ierland en het Britse moederland, zet kwaad bloed bij de unionisten.