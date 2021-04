Glimworm in gevaar door straatverlichting: "Mannetje vindt glimmend vrouwtje niet meer voor seks"

Volgens de onderzoekster is er een eenvoudige oplossing mogelijk. "Glimwormen vind je vooral in natuurlijke omgevingen. Denk aan de rand van een bos, of rurale gebieden met struiken. Als we in het paarseizoen de straatverlichting op die vaak verkeersluwe plekken dimmen, kunnen we de glimworm redden. Dat is van eind juni tot half juli. Ook een andere mooie lichtgevende soort, het vuurvliegje, kan daar baat bij hebben. In Malderen hebben ze dat al met succes uitgeprobeerd."