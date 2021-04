Groen wil dat regering wegblijft op WK voetbal in Qatar: "Politiek moet doen wat het voetbal nalaat, morele keuzes maken"

"Het komt er in de eerste plaats op neer dat de regering geen officiële afvaardiging stuurt naar Qatar", zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. "We vragen ook dat de regering diplomatieke actie neemt rond die mensenrechtensituatie tegenover de ambassadeur van Qatar in ons land. En we vragen dat de Belgische bedrijven die betrokken zijn bij het WK de arbeidsomstandigheden wel strikt respecteren."

De Vriendt vraagt ook aan de Belgische voetbalbond dat elk evenement, elke persconferentie gebruikt wordt om zich uit te spreken over de mensenrechtensituatie. "We mogen dus niet doen alsof onze neus bloedt, we moeten de situatie aanklagen op het moment dat de camera's gericht zijn op dat WK."