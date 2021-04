Grootste zwaluwtil van het land staat nu aan de Kalkense Meersen: “Die moet de huiszwaluw beschermen”

Er zijn nog redelijk wat huiszwaluwen in Kalken, maar die vinden nog moeilijk een goede plek voor hun nest. Dat zegt schepen Frank Janssens (N-VA), die ook het initiatief nam voor de zwaluwtil. “We zagen dat er toch nog zwaluwen in de omgeving rondvliegen, maar dat ze het moeilijker krijgen. Huizen worden aangepast en schuren worden dichtgemetseld, en de zwaluwen vinden nog amper een geschikte plek voor hun nest. We hadden een succesvol voorbeeld gezien in Wetteren, en we vonden dat we dat ook maar moesten doen. Natuurpunt en Regionaal Landschap hebben de plek aan het Vaartplein uitgekozen als ideale plek. Het is ook de toegangspoort tot ons natuurgebied Kalkense Meersen.”