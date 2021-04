Boerenvereniging roept varkenshouders op om roosters van stallen vaker te controleren nadat er alweer varkens in mestput vallen

Afgelopen maand is het dierenreddingsteam van de brandweerzone Westhoek 10 keer moeten uitrukken, omdat er weeral varkens door hun rooster waren gezakt. Na een laatste voorval, gisteren in Vladslo, roept Bart Vergrote van het ABS varkenshouders op om de roosters in de stallen beter te controleren en sneller te vervangen.

Meestal zijn de roosters verzwakt door een barstje in het beton. Door die barst komt het ijzer binnenin het rooster bloot te liggen en raakt het aangetast door de ammoniakdampen van de mest. "Als varkenshouders hun roosters beter controleren en sneller vervangen, kunnen ze veel problemen voorkomen", zegt Bart Vergrote van ABS. "En voor de prijs moet je het niet laten. Zo'n rooster kost 10 of 15 euro. We moeten wel zeggen dat je de barstjes niet altijd kan zien, bijvoorbeeld als ze aan de onderkant van het rooster zitten."