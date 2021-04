"Kracht, steun en toeverlaat" van de Queen: het belang van prins Philip voor de Britse monarchie

Toen ze hun gouden huwelijksjubileum vierden in 1997, zei de Queen in een speech over haar man Philip: “Hij is iemand die niet graag een compliment aanneemt, maar hij is doorheen de jaren simpelweg mijn kracht, mijn steun en mijn toeverlaat geweest. En ikzelf, zijn hele familie, en dit en vele andere landen zijn hem veel meer verschuldigd dan hij ooit zou erkennen, en veel meer dan we ooit zullen weten.” (“He is someone who doesn't take easily to compliments but he has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”)