Duo Van de Walle-Van Herreweghe enige kandidaten voor rectorverkiezingen in Gent 

"De polarisatie binnen de universiteit is ook verdwenen. Ik ga daar niet flauw over doen, die was er, maar we hebben dat toch grotendeels weggewerkt. En ik vind dat we de coronacrisis goed hebben aangepakt. We hebben de stem van de wetenschap gevolgd, ons gebaseerd op feiten en experten, niet op wat we zelf wensen of mensen het liefst zouden vernemen."

Uitdagingen nu? "Levenslang leren uitbouwen, dat is al bezig. En de nieuwe onderwijsvormen ook toepassen. Wat we door corona al hebben moéten doen. We zijn zelfs te ver moeten gaan, we hebben nooit gewild dat alles online zou gebeuren, maar het moest. Maar we gaan in de toekomst naar een onderwijsmix van online lessen en activiteit 'on campus'. De tijd van toen, met alleen maar les in aula's, is voorbij."

"Ik wil toch ook nog eens de betoelaging van het hoger onderwijs door de politiek in vraag stellen, dat blijft een aandachtspunt. En we willen onze professoren een paar onderzoeksprojecten gunnen die ze in de loop van hun carrière kunnen opstarten zonder met elkaar in competitie te moeten treden", besluit Van de Walle.