Kettingzaagkunstenaar "Carving Cis" bestolen van al zijn materiaal: "Dit is een hele zware klap"

Kettingzaagkunstenaar Francis Michielsen uit Boom is beroofd van al zijn materiaal. Francis is Belgisch kampioen kettingzaagkunst, beter bekend als "Carving Cis". In bijberoep maakt hij houtsculpturen met zijn kettingzagen. Maar het voorbije weekend hebben dieven zijn magazijn leeggeroofd, waardoor hij al zijn projecten tijdelijk moet stopzetten en duizenden euro's aan materiaal verliest. "Dit is voor mij een hele zware klap", vertelt Francis op Radio 2 Antwerpen.