KVS wacht niet op versoepelingen en opent eind april: "Voorstelling zal doorgaan, ook als het niet mag"

Bijna een half jaar geleden ging het doek van de KVS dicht want het land ging opnieuw in lockdown. Maar nu vindt de Brusselse schouwburg dat het genoeg is geweest. "We openen onze deuren", is er op de website van de KVS te lezen.

Op 26 april kunnen 50 mensen in de grote zaal van de KVS gaan kijken naar "Jonathan", een voorstelling van Valentijn Dhaenens en Bruno Vanden Broecke. "Die voorstelling zal doorgaan ook als het niet mag", klinkt het, "want cultuur is essentieel voor het welzijn van mens en maatschappij."