Lange wachttijden voor nieuwe fietsen door tekort aan onderdelen

Ook bij fietsenfabrikant Jools in Ham zouden ze extra fietsen kunnen maken, als ze extra onderdelen hadden maar dat is net het probleem. "We brengen een productievolume op voorhand in kaart en die fietsen kunnen we ook effectief maken", zegt zaakvoerder Marc Hendrikx. "Maar onderdelen bijbestellen bij grote merken is momenteel moeilijk, zelfs onmogelijk. Geduld hebben is dus de boodschap. Naar de fietshandelaar stappen en wegrijden op je nieuwe fiets, dat zit er niet meer in", besluit Hendrikx.