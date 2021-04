Britse prins Philip overleden: kleinzoon van Britse oud-strijder in West-Vlaanderen ontmoette hem in Poperinge eind jaren '60

In Groot-Brittannië is prins Philip overleden. Hij was meer dan 70 jaar de echtgenoot van koningin Elizabeth II en werd 99. Zijn overlijden roept herinneringen op bij sommige West-Vlamingen. Onder meer bij Leslie White uit Nieuwpoort. Hij is de kleinzoon van een Britse oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog, die in België bleef, omdat hij hier zijn vrouw had ontmoet.