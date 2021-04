100-jarige Lia Vandenberghe uit Roeselare leert 95 jaar jongere Lia Vandenberghe uit Izegem kennen: "Een schoon kind, ik denk dat het een flinke is"

Lia Vandenberghe, 100 jaar, en Lia Vandenberghe, 5 jaar. Ze hoorden vorig jaar van elkaars bestaan. Kleine Lia schreef een brief naar de toen 99-jarige Lia. Voor haar 100ste verjaardag, vandaag, maakte Lia een tekening en konden de twee naamgenoten elkaar voor het eerst ontmoeten. Lia Vandenberghe, 100 jaar: "Een schoon kind, ik had haar nog nooit gezien he. Een schoon kind voor haar leeftijd en zo'n mooie tekening dat ze gemaakt heeft. Ik denk dat het een flinke is. Gelijkenissen met mij? Goh, het waren andere tijden hé. Maar was het slechter dan nu? Nee, dat niet."

De mama van de 5-jarige Lia Vandenberghe was erbij en zag dat het wel klikt tussen de twee Lia's: "Ze was heel verrast, ze hebben elkaar een dikke knuffel gegeven."