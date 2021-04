Machelen bestrijdt hondenpoep met... yoga

"We werken al een aantal jaar nauw samen met de gemeente Machelen rond zwerfvuil en sluikstorten. Iedereen stoort zich aan hondenpoep en dus hebben we een ludiek bord gemaakt waar yogaoefeningen opstaan om hondenpoep op te rapen. Hondenpoep is vooral een probleem in de parken in Machelen, dus hebben we de yogaborden daar geplaatst."

Doms hoopt dat mensen zo op een positieve manier gemotiveerd worden om de hondenpoep van hun trouwe viervoeters op te ruimen. "Het is een win-winsituatie: het is goed voor je omgeving en voor je gezondheid. En je krijgt er ook een lach van op je gezicht!"