Musea erg in trek tijdens paasvakantie

“Misschien is het raar om te zeggen, maar dankzij corona kun je op een kwaliteitsvolle manier in een teletijdmachine stappen en oog in oog staan met al deze fijne stukken," zegt Carl Depauw, directeur van het museum Mayer van den Bergh in Antwerpen, waar verschillende schilderijen van Bruegel te bewonderen zijn, waaronder de "Dulle Griet". Het museum laat 12 bezoekers per half uur binnen. Twee vliegen in een klap: je blijft op coronaveilige afstand van anderen én je krijgt een riant uitzicht op wat er te zien is, zonder te hoeven aanschuiven.