Na de paasvakantie terug niet-essentiële reizen? Touroperator Tui Fly:"Veel reizigers wachten nog met boeken"

Het blijft wel sterk afgeraden, maar in principe zal touroperator Tui Fly vanaf 20 april opnieuw twee keer per week naar vijf Spaanse bestemmingen vliegen vanuit de Antwerpse luchthaven in Deurne. Want dan wordt het reisverbod opgeheven. "Voor de zomer komen de boekingen wel binnen, maar voor het voorjaar wachten de mensen nog", zegt Sarah Saucin van Tui Fly.