65.000 stemmen 70+'ers niet meegeteld bij Nederlandse verkiezingen door fouten bij briefstemmen

De vaakst voorkomende fout was echter dat mensen hun oproepingsbrief niet mee hadden opgestuurd, meldt de NOS. Achteraf bleek dat sommigen die in de gesloten envelop hadden gestoken, waar eigenlijk alleen het stembiljet in moest. Omdat die gesloten envelop pas tijdens de telling opengemaakt mag worden, werd dat dus niet gezien bij de zogenoemde vooropening. Daarnaast vergaten sommige mensen ook die gesloten envelop met hun stembiljet zelf, toch het belangrijkste document, in de geadresseerde envelop te steken.



Al deze stemmen werden niet meegeteld in de uitslag. Ze horen echter niet bij de 0,29 procent ongeldige stemmen die kort na de verkiezingen werden bekendgemaakt. Deze foutieve briefstemmen werden namelijk nog voor de telling van start ging, terzijde gelegd. En hier gaat het om 6 procent van de uitgebrachte stemmen.

Met meer dan 1 miljoen briefstemmen was niets mis. Die werden wel meegeteld. 65.000 niet meegetelde stemmen lijken maar een fractie daarvan, maar is echter geen klein aantal. In het Nederlandse kiessysteem is dat aantal goed voor 1 zetel.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken blijft niettemin achter de keuze staan om alle 70-plussers de kans te geven om per post te stemmen. "Natuurlijk is elke niet-getelde stem er een te veel, maar al met al zijn we tevreden over hoe het is verlopen", reageert een woordvoerder van het ministerie bij de NOS. In landen als Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk waar men ook per brief kon stemmen, was het percentage niet meegetelde stemmen ongeveer even groot, argumenteert het ministerie.