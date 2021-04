UAntwerpen analyseerde nieuwsuitzendingen in coronajaar: 26.136 seconden Van Ranst, "ander nieuws bestond niet meer"

De onderzoekers analyseerden alle uitzendingen van "Het Journaal" op Eén en "Het Nieuws" op VTM tussen januari en oktober 2020. In totaal ging in die periode liefst 60 procent van alle zendtijd van de nieuwsuitzendingen naar nieuws over corona. Op Eén waren er 23 dagen waarop "Het Journaal" uitsluitend over corona ging, vooral in de periode van de eerste golf. Bij VTM waren dat er 9.

Ook toen de eerste golf voorbij was, bleef de aandacht in de journaals op een hoog niveau hangen. Bovendien duurden de nieuwsuitzendingen ook een stuk langer. Gemiddeld steeg de lengte van de journaals bij beide zenders met 18 procent. In geen enkel jaar sinds 2003, toen de Universieit Antwerpen met de nieuwsmonitor startte, waren de nieuwsuitzendingen langer.

Door de overvloedige coronaberichtgeving, moesten andere onderwerpen sneuvelen. Het aandeel politiek nieuws halveerde, terwijl dat onderwerp in andere jaren het meeste aandacht krijgt en we bovendien vorig jaar een belangrijke regeringsvorming hadden. En ook andere thema's die vóór 2020 prominent waren, zoals criminaliteit en milieu, kwamen veel minder aan bod. Ook buitenlands nieuws kreeg een kleiner deel van de koek, en ging voor een groot stuk óók over corona.

De onderzoekers stellen daarbij ook een duidelijke nood aan informatie bij het publiek vast. "Een piek in de berichtgeving over corona ging steevast gepaard met een piek in de kijkcijfers", klinkt het.