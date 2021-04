Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un waarschuwt voor economische ontberingen door sluiting grens met China

De import van producten uit China is cruciaal voor Noord-Korea. Het waren zowat de enige buitenlandse goederen die het land binnenkwamen. Maar uit Chinese cijfers blijkt dat de handel met de Noord-Koreaanse buren met 80% is gekelderd. Noord-Korea is door het dichtknijpen van die belangrijke levenslijn grotendeels aangewezen op de eigen voedselproductie, maar die is ontoereikend om alle monden in het land te voeden.



