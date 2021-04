Britse prins Philip (99) is overleden, de man die meer dan 70 jaar lang aan de zijde stond van koningin Elizabeth II

Zijn hoofdtaak wordt nu het ondersteunen van de Queen. Op alle officiële gelegenheden zal hij twee stappen achter de koningin aanlopen, zijn hele verdere leven lang. Die stap terug is een harde noot om te kraken, maar op vragen of hij dit moeilijk vindt, komt steevast een typisch "stiff upper lip"-antwoord: "What's the point? You just get on with it." (Wat heeft het voor zin daarover te kniezen? Je gaat gewoon door met je taak.)