Oproep SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen: "Gebruik geen lijmvallen buitenshuis"

Lijmvallen zijn nog steeds een van de meest gebruikte muizenvallen. “Je gebruikt ze het best in je huis, niet buiten. Als je dat bijvoorbeeld in een schuur gebruikt voor ratten, dan kunnen ook andere dieren beschadigd worden. Denk maar aan vogels, vleermuizen en eekhoorntjes. Zij komen dan vast te zitten in zo'n val, en het is natuurlijk verschrikkelijk om die dieren er dan uit te halen. Je doet ze alleen maar pijn”, vertelt Van Liefferinge.