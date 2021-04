Primeur: voor het eerst moormaki geboren in ZOO Planckendael

In ZOO Planckendael is onlangs een moormaki geboren, dat is een soort aap. De geboorte is een primeur voor het Mechelse dierenpark en goed voor het kweekprogramma, want de soort wordt ernstig bedreigd. De zoo kan voorlopig nog niet zien of het meisje of jongen is, want het jong klampt zich nog vast aan de moeder. "Wat wel al vaststaat, is dat de maki een naam met de letter W zal krijgen", vertelt verzorger Stéphanie.