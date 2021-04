Tien gewaagde uitspraken van prins Philip: zijn het ronduit markante blunders of zijn ze droogweg grappig?

De Britse prins Philip (99) is gestorven. In het verleden veroorzaakte de man van de Queen ophef met bepaalde uitspraken. Zijn in de Britse media genoemde diplomatieke "gaffes" of verbale flaters werden zijn handelsmerk en vormden voor een stuk zijn imago. Philip sprak echter in alle talen tegen dat hij gevoelloos was. In 2015 kwam er zelfs een boek over hem uit, getiteld "Ik ben grof, maar het is grappig". We brengen u een selectie van Philips uitspraken. Beledigend, spitsvondig of goudeerlijk? Oordeel vooral zelf.