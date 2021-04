Reporter volgt afgedankte wagens van Brussel naar West-Afrika: “Sommige rijden zelfs niet meer”

Arnaud De Decker woont al zijn hele leven in Brussel. Tegenwoordig woont hij in de buurt van de Heyvaertwijk op de grens tussen Anderlecht, Molenbeek en Brussel. Het is een buurt die in heel Europa, maar ook in West-Afrika, bekend staat om zijn tweedehands auto’s. “Daar worden oude, afgedankte wagens verzameld in grote parking en garages”, vertelt Arnaud. “Daar is het idee ontstaan om er een reportage rond te maken.”