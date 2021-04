BEKIJK - Ridders en prinsessen in de speelgoedwinkel, minder onschuldig dan het lijkt

Genderspecialiste Veerle Draulans stelt dat dat niet onschuldig is: "Eén vrouw in een volledig mannelijk gezelschap, dat is de excuustruus. Daar maak je het verschil niet mee. Voor de beeldvorming is het zo belangrijk dat je een derde of zelfs de helft representatie hebt. Of je nu jongen of meisje bent, dat zou er niet toe mogen doen."